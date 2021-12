Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben zich aangesloten bij de diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking. De landen zullen begin 2022 geen leden van de regering naar China sturen voor de openingsceremonie of om sportwedstrijden bij te wonen. Sporters uit Australië en het VK kunnen wel deelnemen.

De twee landen volgen de Verenigde Staten, die eerder deze week als eerste land besloten geen regeringsleden naar Peking te sturen.

Een van de belangrijkste beweegredenen van de VS zijn de schendingen van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang; Oeigoeren worden onderdrukt en opgesloten in heropvoedingskampen. Ook de Chinese aanpak van conflicten met Hongkong en Tibet speelt een rol voor de VS, het VK en Australië bij hun keuze voor de diplomatieke boycot.

Nederland heeft (nog) niet besloten tot een boycot van de Spelen, die van 4 tot en met 20 februari op het programma staan. "We willen met onze Europese partners overleggen, zodat we samen kunnen kijken wat het beste is", zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen dinsdag in de Tweede Kamer. "Het heeft onze voorkeur om een gezamenlijke Europese reactie te geven."

Britse premier Johnson wil geen sportieve boycot

De relatie tussen China en Australië is al langere tijd niet goed. Beide landen onderhouden op ministerieel niveau geen contact meer.

"Australië trekt zich niet terug en blijft opkomen voor de belangen van ons land. Het is geen verrassing dat we geen officiële afvaardiging naar de Winterspelen sturen", aldus minister-president Scott Morrison.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Australië noemde de stap echter het tegenovergestelde van wat eerder is afgesproken om de onderlinge relatie te verbeteren.

De Britse premier Boris Johnson meldde woensdagmiddag dat zijn land evenmin politici of andere overheidsfunctionarissen naar China stuurt tijdens de Spelen. "Ik denk niet dat een sportieve boycot verstandig is", zei Johnson.