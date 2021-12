De Nederlands handbalsters hebben dinsdag de eerste ronde van het WK in Spanje afgesloten met een zwaarbevochten gelijkspel tegen Zweden. Oranje keek in de eerste helft in Torrevieja tegen een ruime achterstand aan, maar knokte zich terug tot een 31-31-eindstand.

Door het gelijkspel gaat Oranje met drie punten door naar de hoofdronde en daarin wacht donderdag de eerste wedstrijd. Nederland won eerder dit WK met monsterscores van Puerto Rico (55-15) en Oezbekistan (58-17) en het resultaat tegen de nummer vier van groep D (dat is Oezbekistan) vervalt.

De resultaten van Oranje tegen Puerto Rico en Zweden, die net als Nederland doorgaan naar groep II van de hoofdronde, blijven wel staan.

Oranje speelt in de hoofdronde groepswedstrijden tegen Kazachstan en de nummer 1 en 2 van groep C. Die landen worden later op dinsdagavond bekend. De nummer 1 en 2 van de nieuwe groep van Oranje, met in totaal zes landen, gaan door naar de kwartfinales.

Hoofdronde WK handbal groep II 1. Nederland 2-3 (+38)

2. Zweden 2-3 (+38)

3. nummer 1 groep C

4. nummer 2 groep C

5. Kazachstan 2-0 (-49)

6. Puerto Rico 2-0 (-78)

Dione Househeer aan de bal voor Oranje. Foto: ANP

Wester redt Oranje in laatste seconde

Na de ruime overwinning op Puerto Rico en Oezbekistan wist titelverdediger Nederland dat het dinsdagavond tegen Zweden wel vol aan de bak moest. Op het vorige WK, in 2019, eindigden de Zweedse vrouwen als zevende en in 2017 was er brons.

In de beginfase in het Palacio de los Deportes de Torrevieja was Zweden duidelijk sterker. Oranje keek al snel tegen een achterstand aan van 12-7 en even later was het 18-13. Tegen het einde van de eerste helft ging de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman beter spelen. Dankzij vier goals op rij was de Zweedse voorsprong halverwege geslonken tot 18-17.

In de tweede helft lag het initiatief bij Oranje, dat bij 27-26 voor het eerst de leiding had. Er volgde een spannende slotfase en in de laatste minuut maakte Zweden gelijk (31-31). De Scandinavische vrouwen hadden daarna zelfs nog kans op winst. Keeper Tess Wester redde in de laatste seconde op een afstandsschot en behoedde Oranje zo voor een nederlaag.

Debbie Bont was topscorer bij Oranje met zes doelpunten, gevolgd door Lois Abbingh en Dione Housheer met ieder vijf. De overige treffers kwamen op naam van Danick Snelder (vier), Laura van der Heijden (drie), Larissa Nusser (twee), Kelly Dulfer (twee), Merel Freriks (twee), Inger Smits (één) en Zoë Sprengers (één). De onlangs van een blessure teruggekeerde Estavana Polman kwam niet in actie.