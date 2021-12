Koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen in februari in Peking. Afgelopen zomer zag de Koning om die reden ook al af van een bezoek aan de Zomerspelen in Tokio.

De koning heeft "al geruime tijd geleden" besloten er niet heen te gaan, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer.

De stap is genomen in het verlengde van het besluit over de Spelen in Tokio, liet de de minister weten. Als vanwege corona fans uit het buitenland niet welkom zijn, zou het volgens Knapen "een vreemd beeld zijn als één fan daarop wordt uitgezonderd".

Normaal gesproken brengt de koning Willem-Alexander, die erelid is van het Internationaal Olympisch Comité, een bezoek van een of meer dagen aan de Spelen en steunt hij de Nederlandse sporters vanaf de tribune.

Koning Willem-Alexander op de tribune met de prinsessen Amalia en Ariane tijden de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Foto: ANP

Kamer stemt binnenkort over nieuwe motie

Ongeveer de helft van de Kamerleden wil dat er helemaal geen regeringsdelegatie naar Peking gaat vanwege de mensenrechtenschendingen in China. Een motie om niet te gaan haalde het twee weken geleden nipt niet.

Volgens mensenrechtenorganisaties zitten ongeveer een miljoen Oeigoeren, een moslimminderheid, in detentiekampen. De Kamer heeft eerder uitgesproken dat China genocide pleegt op de Oeigoeren.

Het kabinet wil nog niet zeggen of er bewindslieden naar Beijing gaan. Daar wil Knapen eerst met andere EU-landen over spreken. De Amerikaanse regering maakte deze week bekend geen officiële afvaardiging naar de Spelen te sturen.

Binnenkort wordt er in de Kamer over een nieuwe motie gestemd die de regering oproept geen delegatie naar de Winterspelen in Peking te sturen.

De Spelen in Peking beginnen op 4 februari en de sluitingsceremonie is op 20 februari.