Ferry Weertman heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De openwaterzwemmer, die in 2016 olympisch kampioen werd, gaat zich op zijn maatschappelijke carrière richten.

"De cirkel is voor mij rond. Ik heb alles gewonnen wat er maar te winnen valt", zegt Weertman dinsdagavond in een verklaring. "Dat was me niet gelukt zonder de steun van de KNZB, NOC*NSF, mijn sponsoren, de trainers en andere begeleiders die me hebben uitgedaagd het beste uit mezelf te halen."

De 29-jarige Weertman boekte in de zomer van 2016 het grootste succes uit zijn loopbaan door in Rio de Janeiro de olympische titel op de 10 kilometer te veroveren. 'VeryFerryFast' klopte de Griek Spiros Gianniotis voor de kust van de Copacabana na een fotofinish.

Een jaar later gaf Weertman zijn olympische succes een vervolg door op de WK in Boedapest goud te veroveren. Hij heeft ook vijf Europese titels op zijn naam staan, waarvan twee op het teamonderdeel en drie op de 10 kilometer.

Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio maakte titelverdediger Weertman geen goede indruk. De pupil van trainer Marcel Wouda was kansloos voor de medailles en eindigde als zevende op ruime afstand van olympisch kampioen Florian Wellbrock.

Ferry Weertman veroverde vijf Europese titels, waaronder hier in Glasgow in 2018. Ferry Weertman veroverde vijf Europese titels, waaronder hier in Glasgow in 2018. Foto: Getty Images

'Was als coach feest om met zo'n sporter samen te werken'

Na de teleurstellend verlopen Spelen nam Weertman enkele maanden de tijd om na te denken over zijn toekomst. De in Naarden geboren zwemmer kwam tot de conclusie dat hij het niet ziet zitten om nog naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs toe te werken.

"Ferry was een sporter met een missie", zegt Wouda in een reactie op het stoppen van Weertman. "Hij wilde heel graag winnen en was ervan overtuigd dat dit in het open water mogelijk was. Dat liet hij ook elke dag zien in het water, vol overtuiging. Als coach is het een feest om met zo’n sporter samen te mogen werken."

De gestopte Weertman heeft al jaren een relatie met Ranomi Kromowidjojo, die ook nog een besluit moet nemen over haar toekomst. De drievoudig olympisch zwemkampioene zei onlangs in gesprek met de NOS dat ze rond Kerst een knoop wil doorhakken, maar dat haar keuze hoe dan ook los zal staan van die van haar vriend.

Weertman lijkt de zwemwereld helemaal vaarwel te zeggen. Hij combineerde zijn topsportloopbaan de laatste jaren al met een HBO-opleiding bedrijfskunde en heeft die bijna afgerond. "Ik kijk heel erg uit naar de volgende fase in mijn leven en heb veel zin om de eerste stappen in mijn maatschappelijke carrière te zetten."