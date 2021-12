Ferry Weertman heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De openwaterzwemmer, die in 2016 olympisch kampioen werd, gaat zich op zijn maatschappelijke carrière richten.

"De cirkel is voor mij rond. Ik heb alles gewonnen wat er maar te winnen valt", zegt Weertman in een verklaring. "Dat was me niet gelukt zonder de steun van de KNZB, NOC*NSF, mijn sponsoren, de trainers en andere begeleiders die me hebben uitgedaagd het beste uit mezelf te halen."

