Thomas Bach is van mening dat het internationaal olympisch comité (IOC) niet bij machte is om een politiek systeem in een land te veranderen. De voorzitter van de organisatie zei dat in de aanloop naar een IOC-congres, waarmee hij reageerde op flinke kritiek.

"De Olympische Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici ook niet hebben opgelost", zei de 67-jarige Bach een kleine twee maanden voor de start van de Olympische Spelen in Peking tegen persbureau DPA.

China wordt zwaar bekritiseerd door onder meer mensenrechtenorganisaties vanwege de behandeling van de Oeigoerse islamitische minderheid en de repressie in Hongkong. Het IOC wordt nalatigheid verweten omdat het zwijgt over die zaken en sowieso ook vanwege de keuze om de Winterspelen in China te houden.

"Onze verantwoordelijkheid is dat de Spelen doorgaan in overeenstemming met onze ideeën en om sporters uit 206 landen, inclusief een team van vluchtelingen, samen te brengen", aldus Bach, die zei dat bij de Spelen een aantal kernwaarden gelden. "Geen discriminatie, persvrijheid, open internet en vrijheid van meningsuiting voor de atleten. Maar het IOC heeft niet de macht en de middelen om politieke systemen te veranderen."

VS besloot maandag tot diplomatieke boycot

Maandag werd bekend dat de Winterspelen in Peking diplomatiek worden geboycot door de Verenigde Staten. Het Witte Huis liet weten dat er geen overheidsfunctionarissen aanwezig zullen zijn in China.

De VS maakt zich al langer zorgen over de mensenrechtensituatie in China, en dan vooral die in Xinjiang, waar Oeigoeren op grote schaal in 'heropvoedingskampen' worden opgesloten. China is furieus over de boycot en dreigt met tegenmaatregelen.

Bach liet overigens wel weten dat bij toekomstige toewijzingen van Spelen zaken als mensenrechten nadrukkelijker worden meegenomen. Hij noemde de keuze voor het Australische Brisbane als locatie voor de Zomerspelen van 2032 als voorbeeld.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in China is op vrijdag 4 februari. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 20 februari.