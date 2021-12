De Nederlandse handbalsters hebben geen idee hoe goed ze zijn op het WK na de recordzege op Oezbekistan. Twee dagen na de overwinning op Puerto Rico (55-15) was de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman met 58-17 te sterk voor de handbaldwerg.

"Het is moeilijk om te zeggen. We hebben zelf geen idee waar we staan", zei routinier Danick Snelder na afloop tegen Ziggo Sport. "Je kunt beter refereren aan vorige week tegen Noorwegen (21-36-nederlaag) dan aan de afgelopen twee wedstrijden."

"Deze twee wedstrijden helpen je niet in de voorbereiding richting de wedstrijd tegen Zweden", doelde Snelder op de laatste groepswedstrijd tegen Zweden, die dinsdag op de rol staat. "Zij hebben alleen zo'n zelfde voorbereiding gehad. Ik kan moeilijk zeggen wat we kunnen verwachten."

"Maar dit is niet waarvoor je per se een WK wil spelen. We moeten het goede ervan inzien. We hebben een hoop doelpunten gemaakt, iedereen heeft gespeeld, voelt zich goed en er zijn geen blessures gevallen. Het was een faire wedstrijd, maar niet zo spannend."

Door de ruime overwinning plaatste Oranje zich voor de hoofdronde van het WK. Daarvoor hoefde Nederland alleen maar in de top drie te eindigen in de poule met Zweden, Puerto Rico en dus Oezbekistan. Voor een goede uitgangspositie in de hoofdronde is het belangrijk dat Oranje groepswinnaar wordt en dus Zweden verslaat.

Ook Larissa Nusser zag dat het verschil tussen Nederland en Oezbekistan "heel erg groot" was. "Als je op een WK staat, ga je er niet van uit dat je dit soort wedstrijden speelt", aldus Nusser, die met zeven doelpunten medetopscorer was bij Oranje. "Het is nu vooral belangrijk dat we gefocust blijven. Maar het is fijn dat we deze wedstrijden gehad hebben."