De Nederlandse handbalsters hebben zich zondagavond door een nieuwe recordzege voor de hoofdronde op het WK geplaatst. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman had in het Spaanse Torrevieja zoals verwacht geen kind aan Oezbekistan: 58-17.

De vorige recordzege van Nederland op een WK dateert van vrijdag, toen de ploeg van Tijsterman in het openingsduel met 55-15 te sterk was voor Puerto Rico. Tegen Oezbekistan stond het bij rust al 28-10, waarna de titelverdediger na rust nog eens dertig keer doel trof. De nieuwe recordzege werd pas in de slotseconden een feit dankzij een treffer van Inger Smits.

Angela Malestein ontbrak in de selectie van Tijsterman. De hoekspeelster is net hersteld van een coronabesmetting en voegde zich zaterdag pas bij de groep. Estavana Polman speelde tegen Oezbekistan de 150e wedstrijd uit haar interlandcarrière en was verantwoordelijk voor het eerste doelpunt na rust.

De 29-jarige Polman, net op tijd hersteld van een knieblessure om mee te doen aan het WK, was in totaal vier keer trefzeker tegen Oezbekistan. Debbie Bont en Larissa Nusser waren met ieder zeven doelpunten de productiefste speelsters bij Nederland.

Nederland sluit de eerste groepsfase dinsdagavond af met een wedstrijd tegen Zweden, de enige serieuze tegenstander in de groep. De Scandinaviërs wonnen hun eerste twee duels ook met gemak. Het resultaat tegen de Zweedse handbalsters is van belang, want alle resultaten worden meegenomen naar de hoofdronde.

De handbalsters veroverden twee jaar geleden in Japan voor het eerst in de historie de wereldtitel, toen nog met Emmanuel Mayonnade als bondscoach. Ook in 2015 (tweede) en 2017 (derde) eindigde Nederland bij de top drie op het WK.

168 Wederom recordzege voor handbalsters op WK