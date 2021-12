René Hofer, teamgenoot van motorcrosser Jeffrey Herlings, is overleden. De negentienjarige Oostenrijker kwam zaterdag om het leven toen hij tijdens het skiën onder een lawine terechtkwam.

Hofer was zaterdagmiddag aan het skiën met vrienden op de Lackenspitze in Oostenrijk toen het noodlot toesloeg. In totaal kwamen drie mensen om door de lawine, onder wie dus Hofer.

De KTM-coureur stond bekend als groot motorcrosstalent. Hij reed afgelopen seizoen in de MX2. Dat is de klasse onder de MXGP, de klasse waarin Herlings zich vorige maand tot wereldkampioen kroonde. Eind oktober won Hofer in het Italiaanse Pietramurata zijn eerste en enige GP.

Vorige week deelde Herlings nog een hotelkamer met Hofer, zo schrijft de Nederlander zondag op Instagram. "En nu ben je in de hemel. Mijn hart is gebroken, ik voel me leeg en kan het nog steeds niet geloven", aldus Herlings, die in 2012, 2013 en 2016 wereldkampioen werd in de MX2.

Herlings had een bijzondere band met Hofer. "Je was soms een als broertje voor me. Je vroeg vaak om advies en we lachten veel samen. Ik hou van je, broertje."

'Het is een tragedie voor de KTM-familie'

Het skiongeluk in Oostenrijk was zaterdag al groot nieuws, maar zondag werd pas bekend dat Hofer een van de drie slachtoffers is. Vijf andere skiërs overleefden de lawine wel.

Hofer vierde vakantie na een lang seizoen, waarin hij als zesde eindigde in de WK-stand. Hij was meervoudig Oostenrijks motorcrosskampioen en was sinds 2019 actief in de MX2. Dat jaar deed Hofer ook mee aan de Motocross of Nations in Assen en werd hij op het Drentse circuit verkozen tot beste jonge rijder. In totaal reed hij 25 GP's in de MX2.

"Rust zacht, kleine René", schrijft zijn ploeg KTM zondag in een eerste reactie. "Je zal altijd herinnerd worden als de vrolijke jongen die je was. Het is een tragedie voor jouw familie, de KTM-familie en voor de gehele MXGP-familie."