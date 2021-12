Femke Heemskerk heeft haar zwemloopbaan afgesloten met een zege. De 34-jarige Nederlandse won zaterdag in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven met haar team Energy Standard de finale van de International Swimming League (ISL).

Na de prijsuitreiking sprong Heemskerk onder applaus van de aanwezigen nog één keer het zwembad in. Ze gaat de boeken in als een van de betere Nederlandse zwemsters ooit.

Heemskerk veroverde op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing goud met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Vier jaar later in Londen pakte ze met de Nederlandse ploeg zilver.

Heemskerk vormde in die jaren met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis de 'Golden Girls'. Het Nederlandse kwartet domineerde jarenlang de 4x100 vrij.

Afgelopen zomer in Tokio haalde Heemskerk op de 100 meter vrije slag voor het eerst in haar carrière een individuele finale op de Olympische Spelen. Ze was ook dicht bij een podiumplek, maar tikte in de eindstrijd als zesde aan.

