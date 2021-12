Wout van Aert heeft zaterdag zijn eerste cross van het seizoen op indrukwekkende wijze gewonnen. De Belg soleerde op het modderige parcours in het Belgische Boom naar de zege. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lucinda Brand.

De 27-jarige Van Aert sloeg in de tweede ronde van de loodzware cross een gat met de concurrentie en verdween daarna uit het zich van de achtervolgers. De drievoudig wereldkampioen veldrijden kwam in de slotronde nog wel ten val in de modder, maar had op de streep nog een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden op nummer twee Toon Aerts.

Van Aert reed in Boom zijn eerste cross van het seizoen. De Belg nam de afgelopen weken rust na een lang wegseizoen en bereidde zich de afgelopen dagen voor op zijn terugkeer op de crossfiets. Ook Tom Pidcock maakte zijn opwachting.

Mathieu van der Poel rijdt op 18 december zijn eerste cross van het seizoen. De drievoudig wereldkampioen veldrijden heeft niet meer aan een wedstrijd meegedaan sinds hij begin oktober derde werd in Parijs-Roubaix.

In Boom completeerde Lars van der Haar het podium. De Woudenberger kwam acht seconden na nummer twee Aerts binnen. Pim Ronhaar, die vorige week in Besançon derde werd, eindigde op een vijfde plaats.

Lucinda Brand zegevierde bij de vrouwen in Boom. Foto: Getty Images

Brand verstevigt leiding met zege

Bij de vrouwen verstevigde Brand in Boom haar leidende positie in het klassement van de Superprestige door de veldrit te winnen. De wereldkampioene soleerde op het modderige parcours overtuigend naar de zege.

In loodzware omstandigheden was het Inge van der Heijden die snel de leiding pakte en een voorsprong van zo'n zes seconden nam op haar achtervolgers, onder wie Denise Betsema en Brand. Aan het einde van de tweede ronde wist favoriet Brand zich al bij haar landgenote aan kop te voegen.

Betsema was vlak daarvoor veel tijd kwijt aan een schoenwissel, waardoor ze de aansluiting verloor. Vooraan nam Brand snel afstand van Van der Heijden, die nog kostbare tijd verloor door een valpartij in de bocht. Een ontketende Brand bouwde een marge van meer dan een halve minuut op en gaf die niet meer uit handen.

Het is de vierde keer in vijf Superprestige-veldritten dat Brand als eerste over de streep komt. Alleen de cross in het Belgische Ruddervoorde werd door een ander gewonnen: Betsema trok toen aan het langste eind, terwijl Brand als vijfde eindigde.

In het klassement staat leider Brand nu op drie punten afstand van naaste belager Betsema, die achter Inge van der Heijden derde werd. De volgende veldrit in de Superprestige (en de laatste van dit kalenderjaar) staat 27 december op het programma in het Belgische Zolder. In februari 2022 wordt de Superprestige afgesloten met wedstrijden in Diegem en Gavere.