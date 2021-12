Lucinda Brand heeft zaterdag haar leidende positie in het klassement van de Superprestige verstevigd door de veldrit in het Belgische Boom te winnen. De wereldkampioene soleerde op het modderige parcours overtuigend naar de zege.

In loodzware omstandigheden was het Inge van der Heijden die snel de leiding pakte en een voorsprong van zo'n zes seconden nam op haar achtervolgers, onder wie Denise Betsema en Brand. Aan het einde van de tweede ronde wist favoriet Brand zich al bij haar landgenote aan kop te voegen.

Betsema was vlak daarvoor veel tijd kwijt aan een schoenwissel, waardoor ze de aansluiting verloor. Vooraan nam Brand snel afstand van Van der Heijden, die nog kostbare tijd verloor door een valpartij in de bocht. Een ontketende Brand bouwde een marge van meer dan een halve minuut op en gaf die niet meer uit handen.

Het is de vierde keer in vijf Superprestige-veldritten dat Brand als eerste over de streep komt. Alleen de cross in het Belgische Ruddervoorde werd door een ander gewonnen: Betsema trok toen aan het langste eind, terwijl Brand als vijfde eindigde.

De strijd om de tweede plek in Boom bleef lange tijd spannend. Betsema slaagde er even in om het gat met Van der Heijden te dichten, maar finishte toch als derde, op 43 seconden van Brand. Van der Heijden moest 37 seconden toegeven op de wereldkampioene.

In het klassement staat leider Brand nu op drie punten afstand van naaste belager Betsema. De volgende veldrit in de Superprestige (en de laatste van dit kalenderjaar) staat 27 december op het programma in het Belgische Zolder. In februari 2022 wordt de Superprestige afgesloten met wedstrijden in Diegem en Gavere.