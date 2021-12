De Nederlandse handbalsters kijken met gemengde gevoelens terug op de openingswedstrijd op het WK in Spanje. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman won vrijdag met liefst 55-15 van Puerto Rico, waarmee een nieuw record werd gevestigd.

"Het is een lekker begin van het toernooi, maar eigenlijk mag zo'n uitslag niet op een WK", zei handbalster Estavana Polman na afloop van de wedstrijd tegen Ziggo Sport. "Veertig doelpunten verschil kan nog weleens belangrijk worden. Iedereen is heel gebleven, dat is het belangrijkste."

Ook keeper Tess Wester plaatste vraagtekens bij de uitslag van de openingswedstrijd, waarmee de handbalsters het oude record uit 2011 uit de boeken gooiden. Toen won Nederland met 53-15 van Australië.

"Je moet je wel afvragen of je zulke wedstrijden op een WK moet willen spelen. Het is voor het eerst dat ze het WK hebben uitgebreid (van 24 naar 32 teams, red.). Dan krijg je ook landen als Puerto Rico en dus ook zulke uitslagen."

"Natuurlijk is het leuk en kan je lekker handballen, maar het brengt ook extra belasting in een druk seizoen", vervolgde Wester, die tegen Puerto Rico slechts vijftien keer hoefde te vissen. "Je zegt nooit nee tegen interlands, maar ik speel liever tegen toplanden."

Polman was voorzichtiger na zware knieblessure

Polman deed tegen Puerto Rico slechts enkele minuten mee. De speelster van het Deense Esbjerg keerde onlangs terug van een zware knieblessure. "We kennen dit team niet zo goed, dus dan ben je altijd wel wat voorzichtiger."

"Ik word steeds een beetje vrijer in mijn hoofd. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, als het maar elke keer een klein beetje vooruitgaat. Ik ben blij dat ik hier ben. Dit is toch heerlijk, lekker een balletje in je hand? Daar doe je het voor."

Oranje, dat op de laatste drie WK's het podium haalde (goud in 2019, brons in 2017 en zilver in 2015), vervolgt het toernooi zaterdag tegen Oezbekistan. Daarna wordt de eerste groepsfase maandag afgesloten tegen Zweden.