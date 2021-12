De Nederlandse handbalsters zijn het WK in Spanje vrijdag begonnen met een recordzege op Puerto Rico. De titelverdediger won in het Palacio de los Deportes in Torrevieja met liefst 55-15. Dat is de grootste Nederlandse overwinning ooit op een WK.

Halverwege leidde Oranje al met 23-6 en na rust kon het uitlopen naar recordcijfers. De grootste WK-zege van Nederland was 53-15 tegen Australië in 2011. Vooraf werd al rekening gehouden met een ruime overwinning tegen het zwakke Puerto Rico, dat voor de tweede keer meedoet aan het WK.

Door de eclatante zege gaat Nederland aan kop in groep D, al staat later op vrijdag nog de wedstrijd tussen Zweden en Oezbekistan op het programma. De verwachting is dat de Zweedse vrouwen die ruim winnen.

Oranje, dat op de laatste drie WK's het podium haalde (goud in 2019, brons in 2017 en zilver in 2015), vervolgt het toernooi zaterdag tegen Oezbekistan. Daarna wordt de eerste groepsfase maandag afgesloten tegen Zweden.

Liefst drie landen uit de poule gaan door naar de hoofdronde. Dat mag geen probleem zijn voor Oranje, dat twee jaar geleden Spanje versloeg in de WK-finale. Op het EK 2020 (zesde) en de Spelen in Tokio (vijfde) pakte Nederland geen medaille.

40 Bekijk de recordzege van de handbalsters op het WK

Malestein ontbreekt nog bij Oranje

Oranje kon tegen Puerto Rico niet beschikken over de ervaren Angela Malestein, die onlangs positief testte op het coronavirus. Zij sluit zaterdag aan bij de selectie van bondscoach Monique Tijsterman. Reservekeeper Rinka Duijndam mist wel het WK. Zij reisde vrijdag vanwege persoonlijke redenen terug naar Nederland.

De andere speelsters van Oranje werkten tegen Puerto Rico aan het doelsaldo. De debuterende Kelly Vollebregt scoorde acht keer en was daarmee topscorer aan Nederlandse kant. Danick Snelder, Bo van Wetering en Inger Smits waren zeven keer trefzeker. Estavana Polman maakte ook enkele minuten, maar zij scoorde niet.

De 29-jarige Polman, die twee jaar geleden werd verkozen tot beste speelster van het WK, is net terug van lang blessureleed. Afgelopen week werd duidelijk dat ze fit genoeg is om in actie te komen in Spanje.