Judoka Kim Polling is zwanger. De viervoudig Europees kampioene laat vrijdag op Instagram weten dat ze na de bevalling haar loopbaan als topsporter wil voortzetten.

"Ik heb altijd gedacht dat moeder worden automatisch het einde van mijn judocarrière zou betekenen", schrijft Polling. "Tegelijkertijd was ik ervan overtuigd dat ik in elk geval voor mijn dertigste moeder zou zijn."

"Dus toen ik afgelopen februari mijn dertigste verjaardag vierde, kwam ik in de situatie dat ik mezelf te oud begon te vinden om nog langer te wachten met moeder worden, maar te jong om al te stoppen met topsport."

De oplossing kwam van haar Italiaanse vriend Andrea Regis. "Hij kwam met de vrij simpele vraag: waarom zou het niet allebei kunnen? Als er iemand is die terug kan komen na een tijd eruit, dan was ik het wel, vond hij."

Regis zal de zorg voor het kind deels op zich nemen als Polling traint en wedstrijden judoot. "Andere moeders werken toch ook gewoon? Je bent heus geen slechte moeder omdat je niet 24/7 bij je kind kan zijn."

Polling nu al zeer gemotiveerd voor Spelen van 2024

Polling kreeg in augustus een miskraam. Inmiddels is ze weer enkele maanden zwanger, de baby wordt in juni verwacht.

"Als het allemaal een beetje meezit, kan ik eind 2022 van start gaan in het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2024", zegt Polling, die zich niet plaatste voor de Spelen van afgelopen zomer in Tokio.

"Mijn motivatie voor Parijs rijst nu al de pan uit. Iedereen die ik straks op de judomat tegenkom, ga ik weer als vanouds over de mat smijten."