Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag de leiding in het wereldbekerklassement overgenomen. De Nederlandse eindigde als zesde bij de World Cup-wedstrijd in het Duitse Altenberg.

De 28-jarige Bos noteerde over twee runs een tijd van 1.55,84 en moest bijna een halve seconde toegeven op Tina Hermann. De Duitse was in zowel de eerste als de tweede run de snelste van het veld.

De zesde plek was voor Bos nipt voldoende om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Ze heeft nu 596 punten uit drie races, iets meer dan de Russinnen Alina Taraychenkova (597) en Elena Nikitina (586).

Nikitina won de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Innsbruck, maar moest zich in Altenberg met de elfde plek tevredenstellen. Taraychenkova eindigde in Duitsland als tweede achter viervoudig wereldkampioene Hermann.

Bos eindigde bij de eerste twee wereldbekers van het seizoen knap als tweede en wist zich zo voor de Olympische Winterspelen te plaatsen. Het is de tweede keer dat ze mee mag doen aan het vierjaarlijkse evenement.

De volgende World Cup wordt volgende week in Winterberg gehouden.