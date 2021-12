Memphis Grizzlies heeft donderdagavond (lokale tijd) voor de grootste overwinning ooit in de NBA gezorgd door Oklahoma City Thunder met 152-79 te verslaan. Het verschil van 73 punten betekent een verbetering van het dertig jaar oude competitierecord.

Op 17 december 1991 won Cleveland Cavaliers met 148-80 van Miami Heat, een overwinning met een verschil van 68 punten. De Grizzlies gingen daar dus vijf punten overheen.

Eerder dit jaar had Oklahoma City Thunder in eigen huis al eens met 57 punten verschil verloren: Indiana Pacers was met 95-152 te sterk. Dat betekende de grootste thuisnederlaag van een NBA-ploeg ooit.

"Dit is niet wie we zijn", zei coach Mark Daigneault van de ploeg uit Oklahoma City over de recordnederlaag in Memphis. "We hebben eerder laten zien dat we beter kunnen."

Bij de Grizzlies eindigden maar liefst negen spelers in de dubbele punten. Jaren Jackson jr. was met 27 punten de topscorer. De 22-jarige Amerikaan was daarnaast goed voor drie rebounds en een assist.

Memphis Grizzlies staat met twaalf overwinningen tegenover tien nederlagen op de vijfde plaats in de Western Conference. Oklahoma City Thunder (6-16) neemt na de achtste nederlaag op rij de dertiende plaats in.