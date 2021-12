De finale van de Champions League bij het baanwielrennen in Tel Aviv gaat niet door. De internationale wielerfederatie UCI ziet zich genoodzaakt een streep door het evenement van 11 december te halen, omdat Israël vanwege de omikronvariant van het coronavirus geen mensen uit andere landen toelaat.

Er komt geen vervangende organiserende stad. De UCI heeft besloten dat de wedstrijd van komend weekend in Londen de laatste en dus de finale is.

Harrie Lavreysen heeft grote kans om het sprintklassement in de Champions League op zijn naam te schrijven. De regerend olympisch kampioen sprint gaat als leider de laatste wedstrijd in.

Het baanwielrennen heeft met de Champions League dit jaar een nieuwe wedstrijdserie, waarin de toprenners het in oorspronkelijk zes opeenvolgende weekenden in november en december tegen elkaar zouden opnemen. Dat zijn er nu dus vijf geworden.

Bij elke wedstrijd kunnen de renners punten verdienen. Aan het eind van de serie wedstrijden wordt in elke categorie een winnaar aangewezen.

Braspennincx en Van Riessen ontbreken door coronabesmetting

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen zijn er niet bij in Londen. Beide sprintsters zijn deze week positief getest op het coronavirus en zitten inmiddels in isolatie.

Ook Jeffrey Hoogland, de partner van Braspennincx, is afwezig. "Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close contact van Shanne. Hoewel ik zelf niet positief ben getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen", verklaarde Hoogland tegenover Eurosport.

Lavreysen reist wel af naar Londen, waar vrijdag en zaterdag wordt gereden. De Brabander, onder meer olympisch kampioen sprint en teamsprint, testte negatief. "In overleg met de ploegarts hebben we besloten dat we kunnen reizen. Gelukkig hebben we deze week niet samen getraind, anders had ik niet naar Londen kunnen gaan."