Estavana Polman kijkt uit naar de start van het WK handbal in Spanje, nadat ze afgelopen week de laatste tests met succes doorstond. De ervaren international, die na anderhalf jaar blessureleed terug is bij Oranje, weet wel dat het een heel ander toernooi wordt dan ze gewend is.

"Ik ben hongerig, maar ook op mijn hoede", vertelt de 29-jarige Polman een dag voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Puerto Rico in gesprek met NU.nl. "Het is lekker om een toernooi te spelen op 100 procent, want dan hoef je nergens over na te denken. Maar hier in Spanje zal ik niet 100 procent zijn. Het wordt een ander WK dan twee jaar geleden."

Het doel van de ploeg is wel hetzelfde. "We willen weer goud, maar dan moet alles kloppen", zegt Polman, die na de gewonnen WK-finale van 2019 in Japan werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. "Nu zal ik het van dag tot dag moeten bekijken. Ik zie het als een enorme uitdaging, steeds weer is de vraag hoe het met mijn knie gaat. Maar ik wil wel zoveel mogelijk minuten maken."

De afgelopen week tijdens de oefenwedstrijden van Oranje in Noorwegen had Polman van haar knie geen last. Het was eerder een mentaal spel, nadat ze in de zomer van 2020 haar kruisband afscheurde en in maart 2021 opnieuw zwaar geblesseerd raakte.

"Ik moet vrijer worden in mijn hoofd en dat zal nog een tijdje duren. Het is een kwestie van zoveel mogelijk spelen en dan in situaties komen die je niet kunt plannen. Daar moet ik doorheen."

Estavana Polman tijdens de WK-finale van 2019 tegen Spanje. Estavana Polman tijdens de WK-finale van 2019 tegen Spanje. Foto: ANP

'Ik dacht: misschien komt het te vroeg'

Het is de afgelopen weken snel gegaan met Polman, die bij haar club Esbjerg alleen aan de trainingen meedeed. Vijf dagen geleden maakte ze pas haar rentree bij Oranje, dat met harde cijfers (36-21) onderuitging tegen Noorwegen. Het was geen fijne rentree. "Ik kwam terug op mijn kamer en dacht: shit, is dit het dan? Misschien komt het allemaal te vroeg. Morgen tegen Rusland moet het beter."

Tegen de Russinnen ging het beter met Oranje én met Polman. De viervoudig wereldkampioen werd met 32-29 verslagen, mede door twee treffers van de Arnhemse. "Vervolgens heb ik met teamgenoten en de staf gesproken over wat ik moest doen. En daarna in goed overleg met de medici besloten dat ik meega naar het WK."

Het is voor Polman, die door haar blessureleed het EK van 2020 en de Spelen in Tokio miste, genieten dat ze weer een toernooi kan spelen. "Ik heb het leuk met die meiden en daar begint meestal het succes. Hopelijk kan ik in het toernooi groeien."

Nederland tegen Puerto Rico begint vrijdag om 20.00 uur in Torrevieja. Oranje speelt in de eerste groepsfase vervolgens nog tegen Oezbekistan (zondag) en Zweden (dinsdag).