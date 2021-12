Er zijn nog altijd grote zorgen over Peng Shuai, de Chinese tennisster die van de radar is verdwenen sinds ze oud-vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik beschuldigde. Volgens China-expert Fred Sengers zijn die zorgen deels terecht, maar zal het naar omstandigheden goed met haar gaan.

Sinds vorige maand zijn vrijwel alleen beelden van Peng via de staatsmedia verspreid, al liet het IOC donderdag weten voor een tweede keer telefonisch contact met de tennisster te hebben gehad én haar in januari te gaan ontmoeten.

"Ik denk dat haar is duidelijk gemaakt dat ze zich niet over deze kwestie had moeten uitlaten en dat ze thuis of in een guest house zit, om op die manier tot zwijgen te worden gebracht. Normaal laten de Chinese autoriteiten de tijd het werk doen en verslapt de aandacht vanzelf, maar nu is er tijdsdruk vanwege de Olympische Spelen", zegt Sengers tegen NU.nl over de zaak-Peng.

"Daarom zie je dat er geprobeerd wordt de zorgen over haar welzijn weg te nemen met foto's, filmpjes en berichten van het IOC. Een zeker wantrouwen is bij dit soort kwesties altijd op zijn plaats, maar uit de IOC-berichten blijkt dat ze in zekere mate meewerkt, ook al is het geregisseerd."

Sengers denkt dat Peng in ieder geval nog leeft. "In een land als China hoef je in dergelijke gevallen niet voor je leven te vrezen en word je ook niet in de gevangenis gegooid", zegt de 53-jarige expert van het land. "China is een autocratie, maar geen Noord-Korea. Er zijn andere middelen om je het zwijgen op te leggen, zoals censuur. Dan verdwijn je uit het openbare leven."

141 Zorgen na 'verklaring' vermiste Chinese tennisster: dit speelt er

'Veel Chinezen hebben geen idee'

Peng heeft zich volgens Sengers extra in de problemen gebracht doordat haar aantijgingen indirect ook van invloed zijn op de Chinese president Xi Jinping, met wie Zhang nauwe banden onderhoudt. Desondanks zullen relatief weinig mensen in China het nieuws meekrijgen.

"Velen hebben geen idee dat hier een issue speelt, vanwege de censuur. En lang niet iedereen volgt de buitenlandse pers of is de Engelse taal machtig. Al zijn er natuurlijk ook mensen die het wél weten", aldus Sengers.

"Voordat de censuur ingreep, hebben miljoenen mensen er al kennis van genomen. Maar het is niet veel in het nieuws nu. De Chinese autoriteiten zitten in een spagaat: ze willen het buitenland geruststellen, terwijl ze het binnenland onwetend willen houden."

39 Chinese staatsmedia delen beelden van verdwenen tennisster Peng

'Gebaar van WTA lijkt groter dan het is'

Woensdag besloot de erg bezorgde tennisbond WTA om zich terug te trekken uit China zolang niet duidelijk is hoe het precies met de 35-jarige Peng Shuai gaat. Sengers betwijfelt of die rigoureuze actie veel effect zal hebben.

"China organiseert graag allerlei sportevenementen om te laten zien dat het een belangrijk en modern land is, waar het goed gaat. Het zal een teleurstelling voor ze zijn. Aan de andere kant zal de financiële pijn voornamelijk bij de WTA zitten", aldus de China-deskundige.

"Tegelijkertijd moet je dat een beetje nuanceren, want vanwege de coronapandemie zijn er al ruim een jaar lang geen toernooien meer georganiseerd in China. Het is dus ook een beetje een sigaar uit eigen doos van de WTA. Het gebaar lijkt misschien groter dan het is."

Hoe gaat deze zaak aflopen? "Ik denk dat de aandacht verslapt en we naar de volgende rel gaan, óf dat Peng op een gegeven moment een verklaring voorleest - al dan niet op video - waarin ze vertelt dat het allemaal een vergissing was. Dat ze dingen heeft gezegd die verkeerd zijn begrepen."