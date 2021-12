De Nederlandse cricketploeg keert vrijdag terug uit Zuid-Afrika. De selectie mag terugvliegen, nadat het WK-kwalificatietoernooi is stilgelegd vanwege de perikelen rond de nieuwe coronavirusvariant. De spelers gaan bij thuiskomst tien dagen in quarantaine.

Eerder deze week kwamen de Nederlandse cricketvrouwen al vervroegd terug uit Zimbabwe. Zij zaten ook vast doordat vluchten vanuit het zuiden van Afrika waren geschrapt, maar met tussenstops in Namibië, Oman en Doha lukte het alsnog om in Nederland te komen.

Het WK-kwalificatietoernooi van de vrouwen werd helemaal afgelast vanwege de ontdekking van de omikronvariant in het zuiden van Afrika. Inmiddels zijn er in Nederland ook besmettingen met die variant vastgesteld. Bij de mannen werd het toernooi na de eerste wedstrijd afgebroken.

Vrijdagochtend landen de cricketmannen in Nederland. Zij zijn reeds meerdere keren in Zuid-Afrika getest, zoals dat ook na aankomst gebeurt.

De spelers die naar Engeland doorreizen, zullen eerst in Nederland voor tien dagen in quarantaine gaan. De hier woonachtige spelers blijven gedurende die periode in thuisquarantaine.

Nederlandse golfers blijven in Zuid-Afrika

De cricketploegen waren niet de enige Nederlandse sporters die in het zuiden van Afrika verbleven toen het vliegverkeer vanwege de omikronvariant werd stilgelegd. Golfers Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel zijn na hun deelname aan de Joburg Open nog altijd in Zuid-Afrika.

"Alles gaat hier door alsof er niets aan de hand is, dat maakt al die paniek eigenlijk ook zo raar", vertelde Van Driel afgelopen maandag.

Het trio doet komende week mee aan het South African Open in Sun City en gaat daarna alsnog proberen terug naar Nederland te komen.