De organisatie van de Major League Baseball (MLB) heeft voor het eerst in 26 jaar een zogeheten lockout afgekondigd. De MLB-leiding kon geen akkoord bereiken met de spelersvakbond over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

De oude cao liep woensdag om middernacht af en daarom heeft de MLB een lockout ingesteld, wat onder meer betekent dat spelers niet in actie mogen komen, niet van club mogen wisselen en geen toegang hebben tot de faciliteiten van hun club.

De organisatie van de MLB en de spelersvakbond gingen woensdag nog wel een keer met elkaar aan tafel zitten. Het gesprek werd al na drie kwartier weer afgebroken, omdat beide partijen er niet uit wisten te komen. De eerste lockout sinds 1995 werd daarmee onvermijdelijk.

De onderhandelingen verliepen al geruime tijd moeizaam. De spelersvakbond wilde drastische veranderingen in de cao, maar de voorstellen van de MLB waren voor de vakbond niet genoeg. Vlak voor het ingaan van de lockout legden de clubs nog snel voor 1,4 miljard dollar (ruim 1,2 miljard euro) aan spelers vast.

MLB-seizoen start eind maart

Vooralsnog heeft de lockout geen directe gevolgen voor wedstrijden, want het nieuwe MLB-seizoen begint op 31 maart 2022. De clubs beginnen hun voorbereiding half februari.

"Ondanks alle inspanningen om een ​​deal te sluiten met de spelersvakbond, zijn we niet in staat gebleken om onze 26 jaar lange geschiedenis van arbeidsvrede te verlengen en tot een overeenkomst te komen", zegt MLB-commissaris Robert Manfred in een open brief aan de fans.

"Dit is een moeilijke dag voor het honkbal. Maar zoals ik het hele jaar al zeg: er is een weg naar een eerlijke overeenkomst en die gaan we vinden. Ik blijf optimistisch dat beide partijen de kans zullen aangrijpen om samen te werken, om zo de sport waarvan we houden te laten groeien, te beschermen en te versterken."

De Curaçaoënaar Ozzie Albies pakte een maand geleden de MLB-titel met Atlanta Braves door de World Series te winnen. De club Georgia werd voor het eerst sinds 1995 kampioen.