De Nederlandse handbalsters beginnen vrijdag op het WK in Spanje als titelverdediger aan een loodzware klus. Toch denkt bondscoach Monique Tijsterman dat de nummer vijf van de afgelopen Zomerspelen en de nummer zes van het EK van 2020 in staat is om opnieuw wereldkampioen te worden.

"Ik wil vooral een ploeg zien waarin de speelsters het beste uit zichzelf halen en heel hard willen werken voor elkaar. Maar ik wil ook een team zien dat plezier uitstraalt. Ik zou graag met snel en attractief handbal de groepsfase en de hoofdronde doorkomen", aldus Tijsterman.

"Dan staan we in de kwartfinales en vanaf dan telt mooi handbal minder. Dan gaat het vooral om vechten voor wat je waard bent. We willen onze titel verdedigen en dat kan met dit team, waarin de speelsters echt een klik hebben met elkaar, maar we weten ook dat het van zoveel factoren afhangt om de finale te halen."

De bondscoach ziet in haar ploeg geen speelster die er bovenuit steekt en het team bij de hand kan nemen, zoals in het verleden Nycke Groot en op het WK van 2019 Estavana Polman. Polman, de beste speelster van dat historische toernooi, moest de afgelopen jaren twee keer revalideren van een zware knieblessure en gaat ondanks weinig speeltijd mee naar Spanje, maar wel in een andere, meer ondersteunende rol.

Ook de gestopte Martine Smeets ontbreekt in de ploeg, waarin wel weer een plek is voor de eerder afgeschreven Lynn Knippenborg. Ook opvallend: met Tess Wester, Rinka Duijndam en Yara ten Holte neemt Tijsterman drie keepsters mee.

Estavana Polman bleek fit genoeg voor een plek in de WK-selectie van Oranje. Estavana Polman bleek fit genoeg voor een plek in de WK-selectie van Oranje. Foto: ANP

'Heb totaal geen zenuwen of stress'

De voorbereidende oefencampagne begon stroef met een afstraffing door Noorwegen, maar de ploeg vijzelde de moraal wat op met zeges op Rusland en Zuid-Korea.

"Het wordt mijn eerste toernooi als bondscoach en meteen staat de wereldtitel op het spel. Hoe mooi wil je het hebben", aldus Tijsterman. "Ik heb totaal geen last van zenuwen of stress. Ik loop al heel wat jaartjes mee en weet wel zo'n beetje wat er op me afkomt. Ik voel gezonde spanning."

Voor het eerst doen er 32 landen mee aan het WK. De eerst drie uit de acht groepen gaan door naar de hoofdronde, die uit vier poules bestaat. De eerste twee uit die poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

Nederland begint het WK vrijdag om 18.00 uur met een wedstrijd tegen Puerto Rico. Oezbekistan en topland Zweden zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.