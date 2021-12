Sifan Hassan heeft woensdag naast de prijs voor beste atlete van de wereld gegrepen. De Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah kreeg de voorkeur boven de tweevoudig olympisch kampioene uit Nederland.

Hassan stond voor het derde jaar op rij op de shortlist voor de World Athletics Award, die sinds 1988 wordt uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar de Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas en in 2019 won de Amerikaanse 400 meterhordeloopster Dalilah Muhammad.

De 29-jarige Thompson-Herah prolongeerde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen van Tokio haar titels op de 100 en 200 meter. Bovendien won ze met de Jamaicaanse ploeg goud op de 4x100 meter estafette. Op de 100 meter (10,61) en de 200 meter (21,53) zat ze minder dan twee tienden boven het wereldrecord.

Hassan veroverde in Tokio goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. De 28-jarige Nederlandse was de eerste atlete die de drie afstanden combineerde op een groot kampioenschap. In oktober werd Hassan wel gekozen tot Europees atlete van het jaar.

Naast Hassan en Thompson-Herah waren ook Rojas, de Keniaanse Faith Kipyegon (1.500 meter) en de Amerikaanse Sydney McLaughlin (400 horden) genomineerd door World Athletics.

De prijs voor beste atlete van de wereld ging nog nooit naar een Nederlandse. Dafne Schippers stond in 2014 en 2015 op de shortlist, maar kreeg de award niet.

Elaine Thompson-Herah won drie keer goud in Tokio. Foto: Pro Shots

Warholm beste atleet van de wereld

Bij de mannen ging de prijs voor beste atleet van de wereld naar Karsten Warholm. De 25-jarige Noor won bij de Spelen goud op de 400 meter horden door in een spectaculaire finale zijn eigen wereldrecord te verpulveren: 45,94 seconden. De toptijd stond op 46,70.

Warholm kreeg de voorkeur boven de Oegandees Joshua Cheptegei (5.000 en 10.000 meter), de Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, polsstokhoogspringer Armand Duplantis uit Zweden en de Keniaanse marathontopper Eliud Kipchoge.