Van 2 tot en met 19 december staat in Spanje het WK handbal voor vrouwen op het programma, waarbij Nederland titelverdediger is. Een overzicht van het programma in de openingsfase van het toernooi en de mogelijke route die Oranje daarna wacht.

De eerste groepsfase

In de eerste fase van het WK zit Nederland in groep C met topland Zweden en het zwakkere Puerto Rico en Oezbekistan. De eerste drie landen in de poule plaatsen zich voor de hoofdronde, wat voor Oranje geen probleem mag zijn. De acht nummers vier zijn uitgeschakeld voor de wereldtitel en strijden in een aparte ronde om de plaatsen 25 tot en met 32.

Vrijdag 3 december, 18.00 uur: Nederland-Puerto Rico

Zondag 5 december, 18.00 uur: Oezbekistan-Nederland

Dinsdag 7 december, 20.30 uur: Nederland-Zweden

De hoofdronde

Alle 24 landen die door zijn, worden in de hoofdronde in vier groepen van zes geplaatst. Daarbij komen de in totaal zes landen uit de poules A en B van de openingsronde bij elkaar terecht, net als de zes landen die door zijn uit de groepen C en D en die uit E/F en G/H.

Het betekent dat Nederland hier als een van de drie geplaatste landen uit poule C zeer waarschijnlijk al nummer één van de wereld Noorwegen treft, dat in de eerste groepsfase is ingedeeld in groep D.

In de hoofdronde spelen alle zes groepsgenoten één keer tegen elkaar en gaan de beste twee landen uit iedere poule door naar de eindfase.

Speeldata: 8 tot en met 13 december

De eindfase

Voor de acht overgebleven titelkandidaten start de laatste fase van het WK op 14 en 15 december met de kwartfinales. De uiteindelijk finale is op zondag 19 december in Granollers.

Dinsdag 14 december: Kwartfinales 1 en 2

Woensdag 15 december: Kwartfinales 3 en 4

Vrijdag 17 december: Halve finales

Zondag 19 december: Finale

Selectie Oranje

Lois Abbingh, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Dione Housheer, Lynn Knippenborg, Angela Malestein, Larissa Nusser, Estavana Polman, Inger Smits, Danick Snelder, Zoë Sprengers, Kelly Vollebregt, Tess Wester en Bo van Wetering.