Gijs Ronnes is de nieuwe directeur topsport van de Nederlandse judobond. De oud-volleyballer is de opvolger van Tjaart Kloosterboer en tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Ronnes (44) was was na zijn actieve loopbaan als (beach)volleyballer onder meer werkzaam als bondscoach beachvolleybal. Onder zijn leiding werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wereldkampioen in 2013, veroverden ze olympisch brons in 2016 en pakten Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst WK-zilver in 2015.

Tot voor kort was Ronnes actief bij de gemeente Rotterdam als coach/innovator van het Regionaal Financieel Team in de strijd tegen ondermijning en als adviseur van het topsportprogramma bij de klimbond NKBV.

"Zijn kennis, enthousiasme en gedrevenheid om het beste uit mensen te willen halen en de aandacht voor continue ontwikkeling van het topsportprogramma werken heel stimulerend", zegt Huub Stammes, algemeen directeur van de judobond.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen de judobond het topsportprogramma blijvend kan ontwikkelen zodat topsporters in het judo en jiujitsu in staat zijn medailles te winnen op de grote titeltoernooien."

De nieuwe directeur topsport noemt judo "een grote mondiale sport, waarin Nederland bewijst medailleland te zijn bij titeltoernooien". Op de Spelen van Tokio viel dat afgelopen zomer tegen met slechts één bronzen plak, voor Sanne van Dijke.