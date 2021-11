Federica Pellegrini heeft haar zeer succesvolle zwemloopbaan dinsdag in stijl beëindigd. De 33-jarige Italiaanse won bij kortebaanwedstrijden in Riccione de 200 meter vrije slag.

Pellegrini deed liefst vijf keer mee aan de Olympische Spelen. In 2008 won ze in Peking olympisch goud op de 200 vrij, de afstand die ze lang domineerde en waarop ze sinds 2009 wereldrecordhoudster is (1.52,98).

'La Divina' is de enige zwemmer die op één afstand (de 200 vrij) bij acht WK's op rij een medaille won. Afgelopen zomer vestigde Pellegrini in Tokio een record door als als eerste zwemster op vijf achtereenvolgende Spelen de finale te halen op dezelfde afstand. Ze werd achtereenvolgens tweede (2004), eerste (2008), vijfde (2012), vierde (2016) en zevende (2021) op de 200 vrij.

"Het is twintig jaar zwemmen en vermoeidheid geweest", zei Pellegrini in Riccione, waar een speciale huldigingsceremonie voor haar was georganiseerd.

"Ik was gek op zwemmen en ben er nog steeds gek op. Ik zal de groep het meest missen, maar wat ik zeker niet zal missen is de vermoeidheid tijdens de training", aldus de zesvoudig wereldkampioene.

Erelijst Federica Pellegrini Olympische Spelen: één keer goud, één keer zilver

WK langebaan: zes keer goud, vier keer zilver, één keer brons

WK kortebaan: één keer goud, twee keer zilver, vijf keer brons

EK langebaan: zeven keer goud, vijf keer zilver, zeven keer brons

EK kortebaan: zes keer goud, drie keer zilver, vijf keer brons.