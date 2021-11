Waterpoloster Laura Aarts keert 2,5 jaar na haar besluit om te stoppen met topsport terug in het Nederlands team. De keeper heeft weer de motivatie om er vol voor te gaan.

Aarts besloot in de zomer van 2019, kort voor het WK, om te stoppen. Ze had destijds een ander idee over de invulling van haar leven als topsporter dan de toenmalige bondscoach Arno Havenga. Ook de Olympische Spelen in Tokio gingen aan haar voorbij.

Intussen keepte Aarts nog wel voor de Hongaarse topclub Dunaújváros. In de zomer van vorig jaar keerde ze terug naar Nederland om op een lager niveau te gaan afbouwen, maar daar kwam ze - mede door een gesprek met de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis - tot andere inzichten.

"Gaandeweg kreeg ik weer rust in mijn hoofd en ook een duidelijker beeld van wat ik nog wil in mijn leven. Met Doudesis had ik een prettig gesprek. Ik zag weer kansen liggen en de topsport begon weer te kriebelen. De belangrijkste reden om terug te keren is simpelweg dat waterpolo spelen op het hoogste niveau nog steeds is wat mijn hart begeert", aldus de 25-jarige Aarts.

"Het daadwerkelijk helemaal stoppen heeft dat besef wel duidelijk gemaakt. Naast de mogelijkheid om bij buitenlandse clubs te spelen, sta ik ook achter de gedachte van Evangelos dat topsport samen moet kunnen gaan met een (deeltijd)studie. Ik heb er heel veel zin in."

Laura Aarts stijlvol in actie in 2018. Laura Aarts stijlvol in actie in 2018. Foto: Pro Shots

'Laura is in potentie nog steeds een van de besten'

Doudesis, die in september doorschoof als assistent en daarmee Havenga opvolgde als bondscoach van Oranje, noemt Aarts "in potentie nog altijd een van de beste keepsters ter wereld".

"Ik denk dat ze een belangrijke rol in het proces van het team kan spelen richting het WK in mei in Fukuoka en het EK in september in Split", aldus de Griek. "En natuurlijk met Parijs als eindstation van deze nieuwe olympische cyclus."

Aarts was onderdeel van de Nederlandse ploeg die zilver pakte op het WK van 2015 en op het EK van een jaar later. In 2018 werd ze met Oranje Europees kampioen.