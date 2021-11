De revalidatie van zijn zware auto-ongeluk in februari verliep moeizamer dan gedacht. Maar de 45-jarige Tiger Woods hoopt nog altijd terug te keren in de PGA Tour.

"Het is realistisch dat ik op een dag weer in de Tour speel. Niet fulltime, maar ik hoop dat ik mijn toernooien uit kan kiezen", zegt Woods tegen Golf Digest in zijn eerste interview sinds hij bij een eenzijdig auto-ongeluk zwaargewond raakte.

De vijftienvoudig majorwinnaar vertelt in het interview dat hij vreesde voor amputatie van zijn been. Tijdens de drie maanden die hij in het ziekenhuis doorbracht, raakte Woods behoorlijk gefrustreerd over zijn trage revalidatie.

"Ik ben nog steeds niet halverwege mijn herstel", zegt de Amerikaan, die tijdens zijn carrière al afrekende met een zware rugblessure. In 2019 won hij de Masters, liefst elf jaar na zijn laatste majorzege.

"Na die rugblessure voelde het alsof ik de Mount Everest moest beklimmen. Nu denk ik niet dat ik het lichaam nog heb om die Mount Everest opnieuw te beklimmen en dat is oké."

"Ik kan nog steeds hier en daar een goed toernooi spelen als ik wil", denkt Woods. "Maar ik kan ook gelukkig zijn in het leven als ik het niet meer elke week tegen de beste spelers te wereld opneem."