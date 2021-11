De Nederlandse basketballers hebben maandag ook hun tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie nipt verloren. Oranje verloor in Milaan met 75-73 van het op papier veel sterkere Italië.

Oranje kwam in het vierde kwart (15-23) sterk terug en had zelfs kunnen stunten. Met nog zo'n vijf seconden te gaan had Worthy de Jong de mogelijkheid om Nederland op gelijke hoogte te zetten, maar hij koos voor een tweepunter in plaats van een driepunter.

Nederland kwam daardoor op een 74-73-achterstand, waarna Italië in de slotseconden nog een vrije worp benutte. Met 0,5 seconde op de klok was de tijd vervolgens te kort om nog gelijk te maken.

Shane Hammink was in Italië topscorer van Oranje met 19 punten. De Jong was goed voor 14 punten en ook Charlon Kloof (11) eindigde in de dubbele cijfers. Vrijdag ging Nederland in Almere ook al met een klein verschil onderuit tegen IJsland: 77-79.

De WK-kwalificatiestrijd gaat in februari verder. Een plek bij de eerste drie in de poule van vier landen, met ook Rusland, is vereist voor een ticket voor de tweede ronde van het kwalificatietraject voor het WK van 2023 in Japan, Indonesië en Filipijnen.