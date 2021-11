Annemiek Bekkering zet per direct een punt achter haar zeilloopbaan. Op de Olympische Spelen in Tokio veroverde ze samen met Annette Duetz nog een bronzen medaille.

"Zeilen is fantastisch. Ik heb er lang over nagedacht, maar mijn gevoel zegt dat ik alles eruit gehaald heb wat erin zat", zegt de dertigjarige Bekkering (rechts op de foto) maandag.

Naast het olympisch brons veroverde ze ook twee wereldtitels in de 49erFX-klasse. "Het kan altijd beter en meer, maar om dat te bereiken heb je 100 procent motivatie nodig. Die is er niet meer. Het voelt gewoon af, het is goed zo", licht ze haar besluit toe.

"Ik ben blij met mijn keuze, niet opgelucht en zeker ook niet verdrietig. In topsport zijn er veel meer tegenslagen dan overwinningen. Iets winnen is al heel lastig, maar om dat te herhalen moet je nog zo veel harder werken om dat nog een keer bereiken", zegt de Brabantse.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz vieren hun bronzen medaille in Tokio. Annemiek Bekkering en Annette Duetz vieren hun bronzen medaille in Tokio. Foto: ANP

Bekkering greep nipt naast olympisch goud

In 2016 debuteerden Bekkering en Duetz in Rio de Janeiro met een teleurstellende zevende plaats op de Olympische Spelen. "Ik ben vooral heel trots en blij met de persoonlijke ontwikkeling die Annette en ik hebben doorgemaakt. Na Rio hebben we leren winnen. Daarvoor werden we vaak vierde of vijfde", aldus Bekkering.

"In de periode tussen de twee Spelen hebben we hulp gekregen van de verschillende topcoaches binnen het Watersportverbond om daarin te groeien. Om mentaal sterker te worden. We hebben geleerd het simpel te houden en altijd een stap vooruit te denken", blikt ze terug op haar loopbaan.

Dat leidde bijna tot een gouden olympische medaille, maar in de slotrace in Tokio verloren Bekkering en Duetz de leiding en vielen ze terug naar de derde plek. Bekkering is afgestudeerd als bewegingswetenschapper en overweegt actief te blijven in de sport.