De vrouwen van de Nederlandse cricketploeg zijn vanuit Zimbabwe onderweg naar huis, nadat hun WK-kwalificatietoernooi werd afgelast vanwege de ontdekking van de omikronvariant van het coronavirus in het zuiden van Afrika. Oranje vliegt via Namibië en Oman naar Nederland.

De Nederlandse mannenploeg is nog wel in het zuiden van Afrika. De spelers verblijven in Zuid-Afrika, waar ze een serie wedstrijden tegen het gastland zouden spelen. De serie werd na één duel afgebroken vanwege de coronaperikelen.

De cricketers verblijven in een bubbel in een hotel. Ze worden dagelijks getest en vliegen waarschijnlijk donderdagavond rechtstreeks terug naar Nederland.

Voor reizigers uit onder meer Zuid-Afrika geldt bij aankomst in Nederland een quarantaineplicht. Voor de spelers die niet in Nederland wonen, regelt cricketbond KNCB plekken om in quarantaine te gaan.

Nederlandse golfers blijven in Zuid-Afrika

De Nederlandse golfers Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel zijn ook in Zuid-Afrika. Zij namen afgelopen week deel aan het Joburg Open, dat werd afgebroken toen heel wat landen reisbeperkingen instelden vanwege de omikronvariant.

Veel golfers besloten zo snel mogelijk terug naar huis te gaan, maar de drie Nederlanders blijven juist. Van Driel, Huizing en Van Meijel doen deze week in Sun City ook mee aan het South African Open. Ze komen daarna terug naar Nederland.

"We weten niet wat ons te wachten staat als we teruggaan naar Nederland, dus daarom blijven we maar", zei Van Driel zondag. "Alles gaat hier door alsof er niets aan de hand is, dat maakt al die paniek eigenlijk ook zo raar."