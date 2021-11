Meerkampster Nadine Broersen verwacht in mei haar eerste kind, meldt ze maandag op Instagram. De 31-jarige atlete, die Nederland al drie keer vertegenwoordigde op de Olympische Spelen, wil na de geboorte haar topsportcarrière weer oppakken.

"Volgend jaar zal anders zijn dan andere jaren, maar wel heel bijzonder", schrijft Broersen over haar zwangerschap. "Ik train zo goed als mogelijk door met ogen op de Olympische Spelen van Parijs in 2024."

Broersen kent al een lange atletiekcarrière met de wereldtitel indoor op de vijfkamp in 2014 in Sopot als een van de hoogtepunten. Later dat jaar pakte ze in de buitenlucht EK-zilver op de zevenkamp in Zürich.

De eerste Spelen van Broersen waren die van Londen in 2012. De Noord-Hollandse werd in de Britse hoofdstad twaalfde op de meerkamp en vier jaar later was er een dertiende plaats in Rio de Janeiro.

Afgelopen zomer in Tokio maakte Broersen de olympische meerkamp vanwege fysieke problemen niet af. Anouk Vetter (zilver) en Emma Oosterwegel (brons) pakten verrassend een medaille in de Japanse hoofdstad.

Het beste resultaat van Broersen op een WK outdoor is de vierde plaats in 2015 in Peking.