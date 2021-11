Nyck de Vries rijdt ook volgend jaar namens Mercedes in de Formule E. De 26-jarige Nederlander werd in de afgelopen maanden gelinkt aan een stap naar de Formule 1, maar daar kwam het niet van.

"Ik ben blij om terug te zijn met mijn vrienden van Mercedes. Ik ben klaar voor het laatste kunstje", schrijft De Vries, die opnieuw een koppel vormt met de Belg Stoffel Vandoorne, in een bericht op sociale media.

In de afgelopen maanden werd De Vries, die de officiële reserverijder is bij Mercedes, genoemd bij de Formule 1-teams van Williams en Alfa Romeo. Beide renstallen kozen echter voor andere coureurs. Inmiddels zijn alle stoeltjes in de koningsklasse van de autosport vergeven.

De Vries werd dit jaar wereldkampioen in de Formule E en was twee jaar geleden al eens de beste in de Formule 2. De Nederlander liet in september nog doorschemeren dat hij klaar was voor een stap naar de Formule 1.

"Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", zei hij in september, toen hij aanwezig was bij de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort.

Voor De Vries, die komende maand gaat testen in de Amerikaanse IndyCar Series, begint het nieuwe Formule E-seizoen eind januari met een raceweekend in Saoedi-Arabië.