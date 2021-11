Rico Verhoeven is een van de tien kandidaten voor de titel Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen zijn twaalf sporters genomineerd. Omdat de verkiezing vorig jaar niet doorging, worden de prestaties van zowel 2020 als 2021 meegerekend.

Kickbokser Verhoeven verdedigde eind oktober met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Hij deed dat door in een episch gevecht Jamal Ben Saddik te verslaan. De laatste vechtsporter die Sportman van het Jaar werd was Regilio Tuur in 1994.

Mathieu van der Poel, in 2019 de vooralsnog laatste winnaar, is opnieuw genomineerd. Ook Max Verstappen (2016) die in de race is om de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden in de Formule 1, kan de prijs voor de tweede keer winnen.

Bij de vrouwen lijkt Sifan Hassan de favoriete om de titel voor de tweede keer op rij in de wacht te slepen. De atlete pakte op de Olympische Spelen in Tokio goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Ook oud-winnaars Ireen Wüst (2006, 2014) en Suzanne Schulting (2018) behoren tot de twaalf kandidaten.

Uit de shortlist kiest een vakjury de definitieve genomineerden. Deze namen worden op 12 december bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt tien dagen later plaats.

'Traditie wordt voorgezet, maar zonder publiek'

Vanwege de coronamaatregelen zal dat in aangepaste vorm gebeuren. De bedoeling was eigenlijk dat de sporters in AFAS Live in Amsterdam zouden samenkomen, maar die plannen zijn gewijzigd.

Sportkoepel NOC*NSF, dat het gala samen met de NOS organiseert, laat weten dat de "traditie van sportverkiezingen op gepaste wijze zonder publiek wordt voortgezet". Dat gebeurt in ieder geval tijdens een live tv-uitzending.

Volgens een woordvoerder van NOC*NSF gaan de betrokken partijen de komende periode kijken in welke vorm het Sportgala wordt gehouden. De stemming vindt op 20 en 21 december digitaal plaats.

Normaal gesproken stemmen de sporters en coaches bij binnenkomst in de zaal. Hun stemmen tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjury ook voor 50 procent.

De shortlist in alle categorieën:

Sportman van het Jaar: Kiran Badloe, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland. Niek Kimmann, Jeffrey Herlings, Abdi Nageeye, Mathieu van der Poel, Patrick Roest, Rico Verhoeven, Max Verstappen.

Sportvrouw van het Jaar: Marit Bouwmeester, Shanne Braspennincx, Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Lilian de Geus, Sifan Hassan, Jutta Leerdam, Suzanne Schulting, Anouk Vetter, Annemiek van Vleuten, Kirsten Wild, Ireen Wüst.

Coach van het Jaar: Alyson Annan, Hugo Haak, Gertjan van der Linden, Aaron McIntosh, Eelco Meenhorst, Laurent Meuwly, Tim Rowberry, Ronald Vetter, Eelke van der Wal, Merijn Zeeman.