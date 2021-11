De Nederlandse handbalsters hebben de laatste oefeninterland in de voorbereiding op het WK met 41-25 gewonnen van Zuid-Korea. De van een blessure teruggekeerde Estavana Polman bleef aan de kant bij Oranje.

Het team van bondscoach Monique Tijsterman leidde in de Noorse stad Bergen bij de rust al met 20-12. In de tweede helft liepen de handbalsters verder weg. Maxime Struijs maakte de 41e en laatste treffer voor Oranje.

Dione Housheer was topscorer bij Nederland met zeven treffers. Laura van der Heijden scoorde vijf keer en Danick Snelder, Kelly Dulfer en Kelly Vollebregt waren ieder goed voor vier doelpunten.

Polman is net hersteld van een zware knieblessure en werd eerder op zondag opgenomen in de definitieve WK-selectie van Nederland. Donderdag maakte ze haar rentree in Oranje, dat toen kansloos met 36-21 van Noorwegen verloor. Zaterdag deed ze ook mee tijdens de gewonnen oefenwedstrijd tegen Rusland (32-29).

De ploeg van Tijsterman neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de volgende ronde.

Oranje verdedigt komende maand in Spanje de wereldtitel die het twee jaar geleden in Japan veroverde. De eerste WK-wedstrijd is volgende week vrijdag tegen Puerto Rico.