De Nederlandse hockeyers hebben zondag een knappe overwinning geboekt op regerend olympisch kampioen België in de Pro League. Mede door de eerste interlandgoal van Dennis Warmerdam was de ploeg van de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee met 2-1 te sterk voor de Belgen.

Nederland, dat afgelopen vrijdag nog met 2-2 gelijkspeelde tegen België, schoot uit de startblokken in het lege Wagener Stadion en leidde na vijf minuten al met 2-0 door doelpunten van Thijs van Dam en Warmerdam.

Voor Warmerdam was het een bijzondere treffer. Bij de 27-jarige speler van Pinoké werd vier jaar geleden een kwaadaardige tumor in zijn rechteronderarm gevonden, waarna hij zijn loopbaan beëindigde. Na een succesvolle behandeling maakte hij ruim een jaar later zijn rentree in de Hoofdklasse. Afgelopen vrijdag debuteerde hij tegen België in het Nederlands elftal.

Na het doelpunt van Warmerdam deed België vlak voor rust nog wat terug via Alexander Hendrickx, die een strafcorner benutte. Oranje stond in het vervolg onder druk, maar hield stand en boekte daarmee de eerste zege onder Delmee. De Brabander volgde in september de vertrokken Max Caldas op.

Sinds zijn aantreden heeft Delmee de bezem door Oranje gehaald. Liefst tien olympiërs zijn momenteel niet meer actief bij Oranje. Zondag maakten Imre Vos, Tjep Hoedemakers, Tim Swaen en doelman Derk Meijer hun interlanddebuut.