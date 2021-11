Een kleine drie maanden voor de start van het nieuwe MXGP-seizoen is Romain Febvre zwaar geblesseerd geraakt. De Franse concurrent van Jeffrey Herlings heeft zijn kuit- en scheenbeen gebroken.

De 29-jarige Febvre ging hard onderuit tijdens een supercross in Parijs. Hij zal geopereerd moeten worden en is vermoedelijk enkele maanden uitgeschakeld.

Op 20 februari staat in het Engelse Matterley Basin de eerste race van het nieuwe seizoen in de MXGP-klasse op de agenda.

Afgelopen seizoen wist de 27-jarige Herlings zijn concurrent na een bloedstollende strijd te verslaan. De Brabander, die in zijn carrière al talloze botbreuken opliep, nam na een dubbele zege in het slotweekend de eerste plaats over van Febvre.

Daarmee pakte KTM-coureur Herlings zijn tweede wereldtitel, nadat hij eerder in 2018 de beste was. Yamaha-coureur Febrve werd in 2015 wereldkampioen.