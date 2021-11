Ondanks de wereldwijde onrust rondom de nieuwe coronavirusvariant omicron, blijven de Nederlandse golfers Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel voorlopig in Zuid-Afrika. Ze zeggen weinig van de paniek te merken.

"Het is chaos. We weten niet wat ons te wachten staat als we teruggaan naar Nederland, dus daarom blijven we maar", zegt Van Driel. "Alles gaat hier door alsof er niets aan de hand is, dat maakt al die paniek eigenlijk ook zo raar."

Het bericht dat in het zuiden van Afrika een nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is vastgesteld, zorgde voor een chaotisch einde van het Joburg Open. 17 van de ruim 150 deelnemende golfers pakten vrijdag hun spullen en namen het eerste vliegtuig terug naar huis.

"Het leek wel een kettingreactie. Eerst kwam het bericht dat er een nieuwe virusvariant was opgedoken. Toen heel wat landen besloten hun luchtruim te sluiten, raakte iedereen in paniek. Heel wat jongens wilden meteen weg", vertelt Van Driel.

Het toernooi werd met een dag ingekort, maar de derde en laatste ronde kon zaterdag vanwege het slechte weer ook niet worden gespeeld.

De Europese Tour regelde voor de overgebleven golfers een chartervlucht naar Dubai. "Ik had me daar eerst voor opgegeven", zegt de 32-jarige Van Driel. "Maar vanaf Dubai had je het zelf moeten uitzoeken."

"En de prijs was zo hoog dat ik net zo goed rechtstreeks naar Amsterdam had kunnen vliegen. Maar ja, die vlucht was al weg. Ik heb naar andere vluchten gekeken, maar die zijn er vrijwel niet of je moet belachelijke bedragen betalen. Daarom dacht ik: ik kan net zo goed hier blijven."

'Merkt hier niets van paniek'

Huizing en Van Meijel besloten hetzelfde te doen. "We zitten gelukkig in een bubbel en hebben niet zo veel contact met anderen", aldus Van Meijel. "Je merkt hier niets van paniek."

Van Driel beaamt dat. "In het hotel waar wij zitten, was vrijdag een kinderfeestje. En zaterdagavond was er beneden een huwelijksfeest aan de gang, we voelen de bass door de vloer heen. De rest van de wereld is in paniek, maar in Zuid-Afrika lijkt het alsof er niets aan de hand is."

Het trio doet komende week mee aan het South African Open in Sun City en gaat daarna alsnog proberen terug naar eigen land te komen.

"Ik ben golfer geworden omdat ik het spel heel leuk vind", aldus Van Driel. "Als ik naar huis ga, kan ik alleen trainen. Dan speel ik liever een toernooi, daar word ik beter van."

"Ik heb mijn ticket omgeboekt en ga nu een week eerder terug dan gepland. Mits KLM gewoon blijft vliegen. Zo niet, dan hoop ik dat de regering ons komt ophalen. En anders vieren we maar Kerst in Zuid-Afrika."