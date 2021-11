De handbalsters hebben zaterdag hun voorlaatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK gewonnen. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman was in het Noorse Bergen met 32-29 te sterk voor viervoudig wereldkampioen Rusland.

De overwinning op de Russische vrouwen is een opsteker voor Oranje, na de vernedering van donderdag tegen Noorwegen (36-21). Zondag wacht Nederland de laatste test. Zuid-Korea is dan de tegenstander in Bergen, waarna de selectie van Tijsterman naar Spanje vertrekt voor het WK.

De eerste WK-wedstrijd van titelverdediger Nederland is vrijdag tegen Puerto Rico. Zweden en Oezbekistan zijn de andere tegenstanders in de eerste groepsfase.

Tegen Rusland was Dione Housheer met acht doelpunten de topscorer van Oranje en Danick Snelder nam vijf goals voor haar rekening. Estavana Polman, die terugkeert na een zware knieblessure, was twee keer trefzeker.

Polman weet nog niet of ze naar WK gaat

146-voudig international Polman maakte donderdag tegen Noorwegen haar rentree na anderhalf jaar blessureleed. Twee weken geleden hervatte ze al de groepstraining bij Esbjerg, maar daar maakte ze nog geen wedstrijdminuten.

Na de wedstrijd zondag tegen Zuid-Korea beslist Polman, die twee jaar geleden werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK, of ze fit genoeg is voor het WK.

De Arnhemse vertelde dinsdag dat er geen wonderen van haar verwacht mogen worden. "Als ik meega naar het WK, dan ga ik geen hele wedstrijden spelen. Maar ik kan met mijn ervaring hopelijk wel bijspringen op belangrijke momenten", aldus Polman.