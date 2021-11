De Nederlandse cricketers breken hun verblijf in Zuid-Afrika af en komen zo snel mogelijk terug naar eigen land vanwege de nieuwe omicronvariant van het coronavirus. Het golftoernooi Joburg Open werd zaterdag vanwege de virusvariant en het slechte weer eveneens beëindigd.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse cricketbond blijven de spelers voorlopig in hun bubbel in het hotel, tot de terugvlucht geregeld is. Naar verwachting kunnen ze pas in de loop van volgende week naar huis vliegen.

Vrijdagochtend stelde het demissionaire kabinet een verbod op vluchten vanuit landen in zuidelijk Afrika in, wegens de zeer besmettelijke nieuwe omicronvariant van het coronavirus. Ook veel andere landen laten voorlopig geen reizigers uit Zuid-Afrika en enkele omliggende landen meer toe.

De Nederlandse cricketers speelden vrijdag in Pretoria de eerste van drie wedstrijden tegen Zuid-Afrika in het kader van de Cricket World Cup Super League. Zondag en woensdag zouden de twee landen het ook tegen elkaar opnemen, maar die duels zijn uitgesteld.

"We zijn bedroefd door deze omstandigheden, maar zijn Cricket South Africa dankbaar voor hun hulp en begrip voor de situatie van ons team", zegt voorzitter Jurgen Delfos van de Nederlandse bond.

Hij benadrukt dat de cricketers zich geen zorgen maken over hun veiligheid in Zuid-Afrika, maar wel over de mogelijkheden om snel terug naar Nederland te kunnen reizen. "We keken al een tijdje uit naar deze serie en willen in de nabije toekomst graag terugkeren naar Zuid-Afrika."

Door regen kon er zaterdag niet gespeeld worden op de Joburg Open. Door regen kon er zaterdag niet gespeeld worden op de Joburg Open. Foto: Getty

Streep door golftoernooi wegens slecht weer en coronavirusvariant

Het golftoernooi Joburg Open in Johannesburg is zaterdag na twee rondes afgebroken. De Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence, de leider van het klassement met 130 slagen, werd uitgeroepen tot winnaar.

Vanwege de zorgen over de nieuwe coronavirusvariant en de reisbeperkingen had de organisatie vrijdag al besloten het golftoernooi in te korten tot drie rondes. Diverse spelers uit Groot-Brittannië en Ierland hadden het evenement al verlaten om snel terug naar huis te gaan.

Slecht weer zorgde ervoor dat de slotronde van zaterdag ook niet kon worden gespeeld. Het regende en bliksemde in Johannesburg en na een urenlang uitstel besloot de organisatie het toernooi al na 36 holes te beëindigen.

De Nederlanders Lars van Meijel, Daan Huizing en Darius van Driel deden mee aan het Joburg Open en blijven in Zuid-Afrika om enkele andere toernooien te spelen.

"Hier komen gewoon heel ongelukkige omstandigheden samen", schrijft Huizing op Instagram. "Het spelen van deze toernooien is niet gevaarlijk. Maar de grote logistieke uitdagingen en wereldwijde paniek hebben geleid tot deze beslissing."