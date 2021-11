De marathonschaatsers die uitkomen in de topdivisie kunnen de komende weken gewoon hun wedstrijden blijven rijden. Alle amateursport ligt met ingang van zondag tussen 17.00 en 5.00 uur stil, maar de hoogste divisie van het marathonschaatsen wordt nu onder topsport geschaard.

Vorig jaar was dat nog niet het geval en moesten de marathonschaatsers tijdens de lockdown in de winter aan de kant blijven, terwijl topsportcompetities in bijvoorbeeld het voetbal wel mochten doorgaan.

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB heeft van sportkoepel NOC*NSF de bevestiging gekregen dat de topdivisie van het marathonschaatsen nu wel onder de uitzonderingen valt. "Ze worden geschaard onder de topcompetities en de topdivisies kunnen dus doorgang vinden", aldus De Wit. "Het is goed dat we nu zekerheid hebben."

Afgelopen winter zagen de marathonschaatsers hun hele seizoen wegvallen door het ontbreken van een topsportstatus. Die hebben ze nu wel gekregen. "Dit doet recht aan de sportieve prestaties van de marathonschaatsers", zegt Willem Hut, disciplinemanager bij de KNSB en competitieleider van de schaatsmarathons. "Voor de beloften gaan we kijken naar alternatieven."

Het marathonschaatsen kan dit jaar dus wel doorgaan. Het marathonschaatsen kan dit jaar dus wel doorgaan. Foto: ANP

NOC*NSF: 'Vrijwel dezelfde lijst als vorig jaar'

NOC*NSF laat weten dat vrijwel dezelfde lijst met topsportcompetities als vorig jaar wordt aangehouden, met daarin enkele wijzigingen. Begin volgende week moet duidelijk zijn welke competities kunnen doorgaan en in welke competities er tussen 17.00 en 5.00 uur niet getraind en gespeeld mag worden.

Zaterdagavond vindt in Tilburg de zesde wedstrijd om de Marathon Cup plaats. Daar mag geen publiek bij zijn, net als bij alle andere sportwedstrijden van zowel de profs als amateurs. Die maatregel geldt in ieder geval tot 19 december.

Begin dit jaar vroor het zo hard, dat op heel wat plekken op natuurijs geschaatst kon worden. De KNSB probeerde een NK op natuurijs te organiseren, maar de overheid gaf daar toen mede vanwege de ontbrekende topsportstatus geen toestemming voor.