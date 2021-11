Tennisorganisatie WTA is nog steeds "zeer bezorgd" over de situatie van Peng Shuai. Voorzitter Steve Simon heeft de Chinese tennisster twee e-mails gestuurd en daar ook reactie op gekregen, maar volgens de WTA waren de antwoorden van Peng "duidelijk beïnvloed door anderen".

Het zorgt ervoor dat de WTA zich nog steeds zorgen maakt om de Chinese. "Simon heeft besloten om geen contact meer te hebben via de mail, tot hij zeker weet dat de antwoorden van Peng komen en niet van mensen die haar censureren. De WTA blijft bezorgd over haar mogelijkheden om vrij, open en direct te communiceren."

De 35-jarige Peng, de voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien ruim twee weken niets meer vernomen.

De tenniswereld (onder anderen Novak Djokovic en Serena Williams) zette druk op de Chinese autoriteiten en eist dat die aantonen dat Peng veilig is. Ook het Amerikaanse Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties verzochten een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.

Het internationaal olympisch comité (IOC) meldde vorige week dat voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding een half uur had gesproken met Peng. De tennisster zei daarin volgens het IOC dat ze veilig en wel thuis is, maar het gesprek heeft bij veel partijen de zorgen niet weggenomen.