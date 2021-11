De Nederlandse basketballers zijn slecht begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2023. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia verloor vrijdag in Almere met 77-79 van IJsland, de nummer 47 op de wereldranglijst. Nederland staat twee plekken hoger.

Oranje kwam in het lege Topsportcentrum met nog 6,5 minuut te gaan op voorsprong (66-64), maar IJsland liep vervolgens door een tussensprintje uit naar 68-77. De thuisploeg kwam in de laatste minuut nog terug tot een verschil van twee, maar de zege zat er niet in.

Yannick Franke (zeventien punten) en Charlon Kloof (zestien) waren de topscorers bij Nederland. Bij IJsland was Martin Hermannsson, die in de sterke Spaanse competitie speelt, de grote man met 27 punten.

IJsland is op papier de minst sterke deelnemer in de poule van Nederland. Italië (achtste op de mondiale ranglijst) en Rusland (veertiende van de wereld) staan een stuk hoger aangeschreven. Oranje gaat maandag op bezoek bij de Italianen, die vrijdag met 92-78 verloren van de Russen.

Nederland moet bij de beste drie van de groep eindigen om een plek te veroveren in de tweede ronde van het kwalificatietraject voor het WK van 2023. Dat toernooi wordt gespeeld in Japan, Indonesië en de Filipijnen.

De Nederlandse mannen deden alleen in 1986 mee aan een WK. Oranje plaatste zich in februari voor de zeventiende keer voor het EK. Het Europese eindtoernooi staat volgend jaar september op het programma.