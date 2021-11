Bondscoach Jeroen Delmee heeft vrijdag een succesvol debuut beleefd als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Oranje won in het lege Wagener Stadion in Amstelveen na shoot-outs het eerste Pro League-duel van het seizoen van olympisch kampioen België.

Nederland kwam vlak na rust via Terrance Pieters op voorsprong tegen België, dat afgelopen zomer in Tokio voor het eerst in de geschiedenis olympisch kampioen werd. Binnen drie minuten was het alweer gelijk, toen België via Florent Van Aubel scoorde uit een strafcorner.

In het vierde kwart kwam Oranje opnieuw op voorsprong. Specialist Jip Janssen scoorde uit een strafcorner. België repareerde opnieuw snel de schade via Alexander Hendrickx (strafcorner), waarna het 2-2 bleef in reguliere speeltijd en de teams shoot-outs mochten nemen om een extra wedstrijdpunt.

Nederland deed het uitstekend in die reeks. Keeper Maurits Visser stopte alle Belgische inzetten, terwijl Oranje wel scoorde via Thierry Brinkman, Thijs van Dam en Jonas de Geus. Daardoor won Nederland de reeks met 3-0.

Daarmee beleefde Delmee een sterke start als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De recordinternational (401 interlands) is de opvolger van Max Caldas, die na het debacle op de Olympische Spelen vertrok bij Oranje. Nederland haalde voor het eerst sinds 1984 niet de halve finales van het olympische toernooi.

Na het echec van Tokio besloot Delmee de bezem door de selectie te halen. Liefst tien van de zestien olympiërs zijn momenteel niet meer actief in Oranje. Enkele van hen, zoals sterkhouders als Robbert Kemperman en Sander de Wijn gaan mogelijk nog wel door. Zij hebben alleen nog een interlandpauze ingelast.