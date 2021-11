Skeletonster Kimberley Bos heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Peking. De Gelderse eindigde in Innsbruck voor de tweede keer in dit wereldbekerseizoen als tweede, waarmee ze voldeed aan de nationale kwalificatie-eisen van sportkoepel NOC*NSF.

De 28-jarige Bos klokte in de eerste heat al de tweede tijd (54,23 seconden), waarna ze zich fors verbeterde in de tweede heat (54,00). De gecombineerde tijd van 1.48,03 was goed voor de tweede plaats. Alleen de Russische Elena Nikitina was twee tiende van een seconde sneller.

Voor plaatsing voor de Winterspelen in Peking moest Bos in het slechtste geval twee keer in de top acht van een wereldbekerwedstrijd eindigen. Vorige week werd ze ook al tweede bij de eerste wedstrijd van het seizoen, die toen ook in Innsbruck werd gehouden. NOC*NSF moet haar alleen nog voordragen, maar dat is een formaliteit.

Bos gaat voor de tweede keer in haar loopbaan deelnamen aan de Olympische Winterspelen. De Edese maakte bijna vier jaar geleden haar olympische debuut in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Als vervanger van de geschorste Nikitina, die schuldig werd bevonden aan dopinggebruik, eindigde ze als achtste. Ze was de eerste Nederlandse skeletonster op de Olympische Spelen.

De Olympische Winterspelen staan volgend jaar van 4 tot en met 20 februari op het programma in Peking. De skeletonwedstrijden bij de vrouwen worden op 11 en 12 februari afgewerkt. Op beide dagen dalen de skeletonsters twee keer af op de baan in het Chinese Yanqing.

Janko Franjic komt komend weekend niet in actie bij de twee- en viermansbob. Franjic heeft donderdag een ogenschijnlijk zware blessure opgelopen en is teruggereisd naar Nederland. Zijn broer Jelen Franjic vervangt hem als remmer in de tweemansbob, terwijl Joost Dumas is opgeroepen als vervanger van de Brabander in de viermansbob.