Meerdere golfers hebben zich vrijdag afgemeld voor de tweede ronde van de Joburg Open in Johannesburg. Dat deden ze nadat de Britse regering vrijdag een verbod op vluchten vanuit Zuid-Afrika had aangekondigd omdat er een nieuwe coronavirusvariant rondgaat in dat land. Ook de Nederlandse cricketploeg verblijft momenteel in Zuid-Afrika.

Zeventien Britse en Ierse golfers hebben zich teruggetrokken van het Joburg Open. 138 spelers zijn nog wel actief op het toernooi, onder wie de Nederlanders Darius van Driel, Lars van Meijel en Daan Huizing.

Een halve dag nadat Groot-Brittannië en Israël als eerste een vliegverbod instelden, werd vrijdagochtend bekend dat ook Nederland geen vluchten meer toelaat uit zuidelijk Afrika. Het verbod geldt voor reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini.

Huizing schrijft vrijdag op Twitter dat hij in onzekerheid is. "Ik ben gefocust op de tweede ronde van vandaag, waarin ik de cut wil halen. Opeens zie je dan het nieuws voorbijkomen over de nieuwe variant en de reisverboden. Wat gaat er gebeuren? Worden de volgende evenementen gespeeld? Kunnen we naar huis? Hoe? Wanneer? Wie weet het... Even afwachten!"

De Europese Commissie wil reisverkeer vanuit zuidelijk Afrika naar de Europese Unie ook tot een minimum beperken, maakte voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag bekend.

Daan Huizing donderdag in actie op de eerste dag van de Joburg Open. Daan Huizing donderdag in actie op de eerste dag van de Joburg Open. Foto: Getty Images

Ook Nederlandse cricketploeg is in Zuid-Afrika

Ook de Nerderlandse cricketploeg verblijft momenteel in Zuid-Afrika. Er stonden in Pretoria drie duels met Zuid-Afrika op het programma, waarvan alleen de eerste gespeeld is. De overige twee duels waren gepland op zondag en woensdag, maar zullen vermoedelijk niet doorgaan.

Ook diverse Britse rugbyteams proberen in allerijl Zuid-Afrika te verlaten. "Nu de situatie in Zuid-Afrika zo snel veranderd is, proberen we onze spelers en staf zo spoedig mogelijk te repatriëren", meldt de Welshe club Cardiff.

"Aan familie en vrienden die zich zorgen maken: wees gerust dat onze focus ligt op de gezondheid en veiligheid van onze mensen, we houden jullie op de hoogte."