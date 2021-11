De Nederlandse handbalsters hebben donderdag een pijnlijke nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De Noorse vrouwen waren in Bergen een week voor het begin van het WK met liefst 36-21 te sterk voor Oranje, terwijl Estavana Polman na lang blessureleed haar rentree maakte.

De 29-jarige Polman, die nog niet weet of ze fit genoeg is voor het WK in Spanje, stond bijna anderhalf jaar aan de kant. Ze scheurde in juli 2020 haar kruisband en toen ze in maart 2021 zo goed als hersteld was, raakte ze opnieuw zwaar geblesseerd. De speelster van het Deense Esbjerg miste de Olympische Spelen in Tokio.

Na de drie oefenwedstrijden van Oranje van deze week neemt ze een besluit over haar deelname aan het WK, dat voor Nederland op vrijdag 3 december begint met een wedstrijd tegen Puerto Rico. Oezbekistan en Zweden zijn de andere tegenstanders van titelverdediger Oranje in de eerste groepsfase.

De volgende oefenwedstrijd van Oranje is zaterdag tegen Rusland en zondag is Zuid-Korea de laatste tegenstander in de WK-voorbereiding. Ook die duels worden in het Noorse Bergen gespeeld.

Polman speelt ruim tien minuten

De rentree van Polman, die twee jaar geleden verkozen werd tot beste speelster van het WK, was een opsteker voor Oranje in een slechte wedstrijd tegen Noorwegen. Bij rust stond het al 19-11 voor de regerend Europees kampioen, die in de tweede helft verder uitliep. Polman deed in haar 145e interland ruim tien minuten mee.

Twee weken geleden hervatte Polman al de groepstraining bij Esbjerg, maar daar maakte ze nog geen wedstrijdminuten.

De Arnhemse vertelde dinsdag dat er geen wonderen van haar verwacht mogen worden. "Als ik meega naar het WK, dan ga ik geen hele wedstrijden spelen. Maar ik kan met mijn ervaring hopelijk wel bijspringen op belangrijke momenten", aldus Polman.