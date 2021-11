LeBron James is woensdag sterk teruggekeerd na de eerste schorsing in zijn lange loopbaan. De 36-jarige sterspeler leidde Los Angeles Lakers in overtime langs Indiana Pacers: 124-116.

James werd deze week voor het eerst in zijn imposante loopbaan geschorst. Hij sloeg zondag Isaiah Stewart in het gezicht, waar de Detroit Pistons-speler een bloedende wond boven zijn oog aan overhield. Het was pas de tweede keer in zijn carrière dat James van het veld werd gestuurd.

Tegen de Pacers nam James 39 punten voor zijn rekening, waarvan acht in de verlenging. Daarmee was hij in de overtime goed voor twee derde van de productie van de Lakers. Het was zijn hoogste puntentotaal van het seizoen.

Een van zijn belangrijkste punten vierde James door een knie te heffen. Met dat gebaar, in de Verenigde Staten bekend als the silencer, liet hij weten dat zijn criticasters moeten zwijgen.

James sprak na de wedstrijd voor het eerst over zijn eerste schorsing in zijn al negentien jaar durende carrière. "Het was onrechtvaardig. Echt bullshit, maar goed."

"Ik heb de NBA mijn kant van het verhaal verteld, dat het niet mijn bedoeling was om Stewart te raken. Hij duwde mij en ik verloor mijn balans, waardoor mijn arm in een soort zwembeweging naar achteren zwaaide. Het was echt onopzettelijk en dan nemen ze zo'n klotebeslissing", baalde de veteraan.

Aan het begin van de wedstrijd werden op aanwijzen van James twee fans het stadion uitgezet. Het is onduidelijk waarom dat precies gebeurde; mogelijk betrof het fans van de Pacers die dingen naar hem riepen.

Zondag staat James opnieuw tegenover Thomas

Zonder de geschorste James verloren de Lakers dinsdag met 106-100 van New York Knicks. "Madison Garden is mijn favoriete stadion. Ik vond het verschrikkelijk om juist deze wedstrijd te missen", zei James.

De ploeg uit Los Angeles is bezig aan een matig seizoen. Van de twintig wedstrijden werd slechts de helft gewonnen.

Stewart werd voor twee duels geschorst wegens zijn aandeel in het opstootje. Hij probeerde James te lijf te gaan en kon met heel veel moeite van het veld worden gehaald door medespelers en beveiligers.

Zondag is Stewart weer speelgerechtigd als de Pistons het in een beladen duel opnieuw opnemen tegen de Lakers.