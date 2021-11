Mathieu van der Poel maakt op zaterdag 18 december zijn rentree in het veldrijden. De wereldkampioen start dan in de cross om de wereldbeker in het Brabantse Rucphen.

Op zondag 19 december rijdt Van der Poel ook om de wereldbeker in het Belgische Namen, meldt koepelorganisatie Flanders Classics woensdag.

Het cyclocrossseizoen is al weken in volle gang, maar Van der Poel heeft zich nog niet laten zien in zijn favoriete discipline. De Brabander nam de tijd om bij te komen van een intensief seizoen op de weg en het mountainbiken. Zijn laatste koers was begin oktober de klassieker Parijs-Roubaix, waarin hij als derde eindigde.

Van der Poel legt de nadruk komende winter op de wereldbekerwedstrijden. De punten die hij in deze wedstrijden kan verdienen, zijn nodig om zich van een goede startpositie te verzekeren op het WK, dat eind januari in het Amerikaanse Fayetteville wordt verreden.

Zoals het er nu voor staat, treft de drievoudig wereldkampioen op 26 december voor het eerst zijn grote rivaal Wout van Aert in de wereldbekercross van Dendermonde.

Ook de wereldbekers in Hulst (2 januari) en Hoogerheide (23 januari) staan op zijn winterprogramma.